Indiana Jones 5, quando esce il trailer? James Mangold dà una scadenza: 'Meno di...'

Per quanto le ultime voci - poi smentite dal regista James Mangold - non facciano ben sperare per Indiana Jones 5, si tratta comunque dell'addio di Harrison Ford. Quindi c'è attesa, soprattutto per il trailer. E proprio Mangold ha appena annunciato una finestra entro cui uscirà: è incoraggiante.

Le ultime voci riguardavano i presunti screening test di Indiana Jones 5, che secondo le indiscrezioni sarebbero state un disastro e avrebbero inverato tutte le principali preoccupazioni dei fan. Contro quanto promesso dalla Presidente LucasFilm Kathleen Kennedy – vale a dire nessun altro Indy senza Harrison Ford – dimostrerebbero l’intenzione di passare il cappello a Phoebe-Waller Bridge. Queste indiscrezioni arrivano in concomitanza di altre riguardanti una serie per Disney+ già in fase di valutazione.

Ma James Mangold è intervenuto con forza per smentire queste indiscrezioni su Indiana Jones 5, anche se troviamo difficile che un’intera classe di insider e giornalisti possa essersi inventata delle proiezioni di fatto inesistenti. Sia come sia, potremo scoprire la verità di quanto rivelato solo una volta in sala, visto che le parti più discusse e criticate sarebbero contenute in più finali multipli. Per ora non possiamo far altro che aspettare un trailer, che ci dia almeno un’idea di quanto ci aspetta.

Ed è James Mangold a offrire una deadline che, per quanto vaga, è piuttosto promettente, anche se immaginiamo che si riferisca più a un teaser che a un vero e proprio trailer, visto che finora il film non si è mostrato in nessun filmato ufficiale. In un post twitter che trovate in calce all’articolo, Mangold scrive: “Meno di 30 giorni”. Questo vuol dire che vedremo il teaser prima della fine dell’anno, in tempo per Natale come regalo anticipato. Speriamo solo che sia un regalo gradito.