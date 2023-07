Indiana Jones 5: le proiezioni del box office prevedono un flop catastrofico

Indiana Jones e il Quadrante del Destino non ha debuttato nelle sale nel migliore dei modi e le proiezioni indicano che difficilmente riuscirà a non finire per andare in perdita. A fronte di un budget di 295 milioni di dollari, infatti, il film del celebre archeologo ne ha guardagni solo 24 nel giorno d’esordio con previsioni quasi disastrose.

Dopo avervi svelato se Indiana Jones ha una scena post-crediti, dobbiamo constatare che l’attenzione del pubblico nei confronti del film di James Mangold è stata, almeno fino a questo momento, decisamente fredda anche prima della fine del film.

Lo scarso risultato dell’apertura si rifletterà anche sul weekend, e con molta probabilità sui profitti dei prossimi giorni, con gli analisti che ipotizzano 60 milioni di dollari di biglietti venduti per questo fine settimana, prima che l’ultimo film di Indy debba scontrarsi con il nuovo capitolo di Insidious e poi con Barbie e Mission: Impossibile.

Le recensioni abbastanza positive (parliamo del 68% di recensioni positive della critica e dell’89% del pubblico sull’aggregatore Rotten Tomatoes) non sono servite fino a questo momento a salvare l’opera da un esordio peggiore di quello registrato dal quarto capitolo del franchise, anche e soprattutto a causa dello scarso interesse delle nuove generazioni per la saga creata da George Lucas.

In attesa di capire se l’ultima rappresentazione di Harrison Ford dell’archeologo più importante della storia del cinema riuscirà a recuperare terreno, vi lasciamo alla nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.