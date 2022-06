Indiana Jones 5, il produttore promette: 'C'è tutto quello che vorreste da un nuovo film'

A poche settimane dalla pubblicazione della prima immagine di Indiana Jones 5, il produttore della pellicola Frank Marshall ha concesso un'intervista in cui ha potuto parlare brevemente della pellicola, che per la prima volta nella saga non vedrà il ritorno di Steven Spielberg alla regia, ma ci sarà invece il molto apprezzato James Mangold.

L'ultima volta che abbiamo visto il buon vecchio Indiana Jones, circa 14 anni fa, non tutti sono rimasti soddisfatti. Il Regno del Teschio di Cristallo è stato generalmente visto come un passo indietro rispetto ai tre film originali, per usare un eufemismo. Forse è per questo che con il prossimo film, il cui protagonista sta per compiere 80 anni, uno dei produttori del film sta forse esagerando nell'entusiasmare la gente.

Frank Marshall, che ha prodotto l'originale del 1981 così come l'ultimo capitolo, ha parlato recentemente con il sito A.frame della Motion Picture Academy e sembra consapevole del fatto che i fan del franchise hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che questa volta le cose andranno meglio, anche se non ha anticipato alcun dettaglio.

"È una grande storia, un grande personaggio e credo che sarete molto soddisfatti di questo film", ha detto Marshall. "È tutto ciò che penso tutti vogliano da un film di Indiana Jones".

Come detto, il prossimo capitolo di Indiana Jones è diretto da James Mangold, con Steven Spielberg alla produzione insieme a Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Per il momento non sono state diffuse notizie sulla trama del film così come non è stato ancora annunciato il titolo ufficiale. Il cast è tuttavia già molto ricco e oltre a Harrison Ford comprende nomi del calibro di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime rassicuranti dichiarazioni di Lucasfilm su Indiana Jones.