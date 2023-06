Indiana Jones 5, le prime proiezioni di incasso sono inferiori al quarto capitolo!

Con l'uscita di Indiana Jones 5 dietro l'angolo si iniziano a fare le prime proiezioni per gli incassi del film alla sua settimana d'esordio. Al momento le cifre collezionate non sono tra le più alte e, a quanto pare, potrebbero non superare l'esordio del quarto capitolo della saga.

Un duro colpo per la LucasFilm che aveva previsto grandissimi incassi d'apertura per il quinto film dell'attesissima e seguitissima saga di Indiana Jones. Il weekend di apertura del Il Quadrante del Destino non dovrebbe superare i 60 milioni, potendosi in netto ribasso rispetto al suo predecessore. Il teschio di cristallo era arrivato al cinema nel 2008 il giovedì precedente del Memorial Day, collezionando 100 milioni di dollari solo nel weekend di apertura della pellicola.

Mentre i fan affermano che il franchise di Indiana Jones può continuare senza Harrison Ford, la casa di produzione non sembra essere particolarmente d'accordo. Il quinto capitolo sarà un fondamentale saluto ad uno dei personaggi che ha segnato di più la cultura di massa e ad un attore che per decenni gli ha prestato il volto. Secondo gli analisti dei botteghini l'apertura di Indiana Jones 5 potrebbe essere più simile a No Time To Die, capitolo conclusivo della saga di 007 guidata da Daniel Craig sopra.

Nel frattempo Harrison Ford ha detto la sua sul ringiovanimento fatto in Indiana Jones 5, parlando di come la tecnologia abbia portato un importante avanzamento al cinema.