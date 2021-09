Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge sostituirà Harrison Ford nei nuovi film della saga?

Prendendo con estrema cautela un'indiscrezione lanciata dal tabloid britannico Daily Mail, Phoebe Waller-Bridge nelle intenzioni della Disney potrebbe essere il nuovo volto del franchise di Indiana Jones dopo l'addio di Harrison Ford con il prossimo film diretto da James Mangold e che vedrà la Waller-Bridge nel cast di co-protagonisti.

Quando si tratta di voci di corridoio relative al mondo dello spettacolo, di solito, il Daily Mail si è dimostrato una fonte attendibile anche se trattandosi di un grande franchise legato specialmente al volto di Harrison Ford il tutto potrebbe rivelarsi solamente come il frutto di alcune discussioni attualmente in corso e per nulla ufficiali. Nelle intenzioni della Disney, quindi, l'assunzione di Phoebe Waller-Bridge nel cast del film - una mossa avvenuta dopo l'addio di Steven Spielberg e l'arrivo di James Mangold alla regia di Indiana Jones 5 - sarebbe da inquadrare nell'ottica di un passaggio di testimone obbligato in funzione della continuazione di un franchise molto remunerativo per Disney stessa e per Lucasfilm.

Proprio Kathleen Kennedy, secondo Daily Mail, sarebbe intenzionata ad apportare "grandi e importanti" cambiamenti alla saga: tra questi, appunto, quello di avere una protagonista femminile. Il Daily Mail ha provato a raggiungere la Disney per un commento alla notizia, ma quest'ultima si è rifugiata dietro un generico "no comment".

Intanto, Harrison Ford è tornato sul set di Indiana Jones 5 dopo l'infortunio avvenuto a inizio estate. Nel cast del film troveremo oltre alla Waller-Bridge anche Mads Mikkelsen e Antonio Banderas. Per la regia di James Mangold, il quinto capitolo della saga di Indiana Jones arriverà nelle sale di tutto il mondo nel luglio 2022, salvo ulteriori rinvii previsti dalla produzione. Alcune foto dal set hanno provato a spiegare la nuova ambientazione e la trama di Indiana Jones 5.