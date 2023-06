Indiana Jones 5, Phoebe Waller-Bridge sul futuro: 'Non rimpiazzerò Indy'

Indiana Jones e il Quadrante del Destino rappresenterà la chiusura della storia di Harrison Ford nei panni dell'archeologo avventuriero più amato al mondo (con buona pace di Nathan Drake): in giro, però, ancora stentano a placarsi le voci che vorrebbero qualcuno pronto a portare avanti la saga al posto del buon Harrison.

Un qualcuno che, se mai dovesse effettivamente esistere, non sarà però la Helena vista nel quinto film del franchise: Phoebe Waller-Bridge, parlando del futuro del suo personaggio, ha infatti smentito ogni velleità di prendere il posto del protagonista descritto da James Mangold come una via di mezzo tra Superman e Clark Kent.

"Ovviamente non rimpiazzerà in nessun mondo Indiana. Penso però che come personaggio dia l'impressione di essere qualcosa di nuovo almeno sulla carta, c'è questo senso di... C'è posto per un personaggio così in questo mondo? Io penso che ci sarà spazio in futuro per un'action star femmina che sia un po' più goffa e zoppicante" sono state le parole della star di Fleabag.

Vedremo se il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge saprà effettivamente imporsi come spera la sua autrice: in tal caso, chissà, il futuro potrebbe riservare delle belle sorprese! Tornando al presente, intanto, Harrison Ford ha svelato le sue scene preferite di Indiana Jones 5.