Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge sarà la figlioccia di Harrison Ford

Dopo la triste conferma che per Harrison Ford, Indiana Jones 5 sarà l'ultimo capitolo della serie cinematografica dell'iconico dell'archeologo Jones, nuove informazioni sono state rese note sulla co-protagonista del film e sul suo ruolo nella pellicola in uscita nel 2023.

Giorni di annunci, trailer in anteprima e nuovo materiale per i prodotti targati Disney. Alla convention D23, tenutasi a Los Angeles e terminata ieri, sono stati svelati tutti i progetti futuri in casa Disney, Star Wars e Marvel. Tra i vari lavori presentati, ci sono state interessanti rivelazioni anche riguardo l'attesissimo Indiana Jones 5.

Con un trailer che è stato proiettato a porte chiuse e che ha lasciato a bocca aperta i pochi fortunati presenti in sala la notizie che aggiunge carne al fuoco alla pellicola, diretta da James Mangold, riguarda il ruolo che ricoprirà l'attrice Phoebe Waller-Bridge al fianco dell'ormai leggendario Harrison Ford.

Il produttore Frank Marshall ha, infatti, pubblicato un tweet ed una foto dei due attori accompagnando il tutto con una breve frase: "Tale padrino, tale figlioccia". Svelato il mistero allora: La brillante Waller-Bridge, che si divide tra teatro, tv e cinema, avrà come mentore Ford ed il suo Indiana Jones nella prossima avventura di cui sappiamo ancora poco.

Cosa conosciamo già, invece, sono i costumi di scena e ad alcune concept art di Indiana Jones 5 svelate al D23 e che hanno inevitabilmente aumentato le aspettative e le curiosità dei fan, che dovranno attendere ancora un po'. L'uscita della pellicola nelle sale è prevista non prima di giugno 2023.