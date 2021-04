Indiana Jones 5, Phoebe Waller-Bridge nel cast del film con Harrison Ford

LucasFilm e il regista James Mangold stanno lavorando al prossimo episodio cinematografico di Indiana Jones. Deadline ha confermato che Phoebe Waller-Bridge sarà tra i protagonisti del film, con Harrison Ford pronto a tornare nel ruolo dell'archeologo più famoso nella storia del cinema. James Mangold ha ereditato la regia da Steven Spielberg.

Il regista di Jurassic Park è rimasto nel progetto come produttore, insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Anche John Williams, che ha lavorato su ogni colonna sonora del franchise, tornerà come compositore della soundtrack.

Le riprese di Indiana Jones 5 dovrebbero iniziare in estate.



Al momento non sono stati diffusi dettagli sul personaggio che interpreterà Phoebe Waller-Bridge. Il film uscirà il 29 luglio 2022.

Phoebe Waller-Bridge è diventata famosa per il ruolo di Fleabag nell'omonima serie tv britannica tratta da un suo spettacolo teatrale. Potete leggere la recensione della seconda stagione di Fleabag sulle pagine di Everyeye.

Phoebe Waller-Bridge si è occupata anche dello script di No Time To Die, il nuovo film di 007 con protagonista Daniel Craig.

Harrison Ford è pronto a tornare in un dei suoi ruoli maggiormente iconici, insieme a quello di Han Solo in Star Wars e Rick Deckard in Blade Runner, grazie ai quali è entrato nell'Olimpo delle più grandi star americane di tutti i tempi. Ora il ritorno, in quello che potrebbe essere il suo ultimo film nel franchise.