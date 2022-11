Indiana Jones 5, parla Harrison Ford: 'Tutto è cambiato, Indy è un pesce fuor d'acqua'

Sono passati tanti anni dall'esordio di Indiana Jones, e tanti ne sono passati per Indy stesso: il nostro archeologo ha attraversato i decenni, partendo dagli anni '30 del primo film agli anni '60 del secolo scorso durante i quali sarà ambientato questo Indiana Jones 5. Riuscirà il nostro eroe a stare al passo coi tempi?

Non proprio, almenos tando alle parole di Harrison Ford: dopo aver svelato il motivo per cui ha accettato Indiana Jones 5, infatti, l'Han Solo di Star Wars ci ha avvertiti di aspettarci un Indy decisamente fuori luogo in questo nuovo film, ben poco avvezzo alle novità dei nostri tempi e alle ultime evoluzioni della società.

"Il tempo è l'acqua da cui questo pesce è fuori. È un periodo di cultura pop, l'uomo sulla luna, la musica. Tutto è cambiato, e non ultimo lui è alla fine della sua carriera accademica, il che lo lascia completamente aperto a tante nuove possibilità, ma anche a nuove disavventure" ha spiegato Harrison Ford.

Insomma, meglio prepararsi: l'Indy che ci troveremo davanti sarà decisamente invecchiato, e non particolarmente a suo agio con lo scorrere del tempo. Riuscirà il nostro a venirne a capo? Noi siamo sicuri di sì! Qui, nel frattempo, trovate le nuove foto di Indiana Jones 5.