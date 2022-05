Indiana Jones 5: online la prima immagine ufficiale del film con Harrison Ford!

Il quinto capitolo del franchise sull' l'archeologo più famoso del mondo si sta facendo attendere, con l'amatissimo Harrison Ford che è pronto a ritornare nei panni dell'avventuriero ben 15 anni dopo l'ultima volta.

Mentre le riprese della pellicola sono da poco terminate, la fase di editing di Indiana Jones 5 prosegue a gonfie vele. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati direttamente dal regista, James Mangold, e dopo aver visto le prime foto sul set di Indiana Jones 5, ecco che poco fa le pagine social del film hanno condiviso online la prima immagine ufficiale di questo nuovo capitolo. Potete trovare la foto a fine notizia.

Il post pubblicato recita: "Nel 2023, Harrison Ford ritornerà nei panni del leggendario Indiana Jones. Dai uno sguardo alla prima immagine del nuovo film diretto da James Mangold". La foto è sicuramente d'impatto e molto suggestiva e vede il protagonista attraversare un ponte di legno all'interno di una caverna, con uno splendido gioco di luci a fare da sfondo.

Il prossimo capitolo di Indiana Jones è diretto da James Mangold, con Steven Spielberg alla produzione insieme a Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Per il momento non sono state diffuse notizie sulla trama del film così come non è stato ancora annunciato il titolo ufficiale. Il cast è tuttavia già molto ricco e oltre a Harrison Ford comprende nomi del calibro di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime rassicuranti dichiarazioni di Lucasfilm su Indiana Jones.