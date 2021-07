Indiana Jones 5: le nuove foto dal set anticipato una scena legata all'Allunaggio

La produzione di Indiana Jones 5 prosegue spedita in Inghilterra dopo l'incidente avvenuto ad Harrison Ford durante le riprese, e nuove foto dal set ottenute dal Glasgow Times potrebbero aver svelato la misteriosa ambientazione temporale della storia.

Per quanto riguarda la trama di Indiana Jones 5, infatti, al momento si sa praticamente poco o nulla, anche se le foto trapelate dal set hanno consentito ai fan e alla stampa specializzata di iniziare a mettere insieme i pezzi. Nelle scorse settimane abbiamo potuto ammirare castelli, carri armati e nazisti, tutte cose già viste nei film precedenti della saga realizzata da George Lucas e Steven Spielberg, mentre altre foto hanno suggerito un possibile utilizzo dell'ormai famosa CGI 'ringiovanente' utilizzata su Harrison Ford e anticipato il look del nuovo compagno di Indy, interpretato da Toby Jones.

Ma l'ultima fuga di notizie fornisce un altro indizio molto intrigante sulla trama di Indiana Jones 5. Come rivelato dal Glasgow Times, in queste ore le facciate degli edifici della città scozzese sono stati modificati dagli scenografi del film per assomigliare a quelle degli anni '60, con ad esempio un cartellone pubblicitario dedicato alla famosa linea aerea Pan Am. Soprattutto, un'immagine particolarmente significativa mostra uno striscione con la scritta "Bentornati a casa Armstrong, Aldrin, Collins", suggerendo che la scena in questione raffigurerebbe la parata organizzata per il ritorno degli astronauti dell'Apollo 11 dopo la storica missione sulla Luna. La data di riferimento sarebbe dunque quella del 13 agosto 1969, il che inquadrerebbe la storia di Indiana Jones 5 sul finire degli anni '60.



Tra l'altro le immagini sembrerebbero confermare i precedenti leak sulla trama di Indiana Jones 5, che avevano anticipato una storia legata alla corsa allo spazio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Indiana Jones 5 uscirà nei cinema di tutto il mondo dal 29 luglio 2022.