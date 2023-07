Indiana Jones 5, e se fosse morto proprio quel personaggio? Risponde Mangold

Con Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford appende il lazo al chiodo: l'attore è pronto a dire addio a Indy e in previsione del saluto finale erano in molti a credere che il quinto film della saga dell'archeologo più amato del cinema potesse concludersi in modo tragico per il protagonista.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler su Indiana Jones e il quadrante del destino.

James Mangold ha già spiegato la necessità del finale di Indiana Jones e il quadrante del destino, ma il regista è stato molto disponibile nel spiegare quali prospettive avrebbe preso la saga qualora Indiana Jones fosse morto nell'ultimo film, attualmente al cinema. Negli ultimi minuti del quinto film di Indiana Jones, l'archeologo torna nel 200 a.C e chiede a Helena, interpretata dalla star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge, di lasciarlo lì. Malgrado il suo volere, viene riportato nel presente dove si riconcilia con la moglie Marion.

"Dopo Logan la gente si aspetta che io sia un boia - ha detto Mangold a Entertainment Weekly - La morte non è una fine. Il motivo per cui la morte ha funzionato in Logan è dovuto alla bellissima ironia della sua morte. Ha vissuto una vita così dolorosa, che è stato solo negli ultimi 30 secondi della sua vita che ha avuto modo di sperimentare l'amore".

La morte di Indy non è mai stata prevista nella sceneggiatura ha detto Harrison Ford che però ha ammesso di averne parlato con il regista che ha prontamente rivelato le sue intenzioni di non uccidere Indiana Jones per nessun motivo al mondo.

Anche se Ford lascerà il franchise, il futuro di Indiana Jones potrebbe essere proprio il piccolo schermo.