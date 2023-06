Indiana Jones 5, Mangold paragona Indy a un supereroe molto famoso

Fresco fresco dal quinto film di Indiana Jones (e probabilmente l'ultimo con Harrison Ford) James Mangold si è addentrato in un terreno molto scivoloso nel mondo del cinema, ovvero quello dei supereroi.

Mangol, infatti, ha diretto nel 2017 Logan - The Wolverine, raccontando di aver accumulato un'esperienza che ha poi riversato su Indy in quanto protagonista. Il regista di Logan, infatti, ha rivelato nel corso degli eventi promozionali per Indiana Jones e il quadrante del destino che il "suo" Wolverine è un eroe del tutto protagonista della sua storia ma profondamente imperfetto interpretato da un magistrale Hugh Jackman ( sapevate perchè Viggo Mortensen ha rifiutato il ruolo di Wolverine?). Ma non solo perchè Mangold ha raccontato un eroe dalla sensibilità diversa, lontano dalle etichette del "giusto" o "sbagliato" e proprio queste caratteristiche hanno reso l'approccio a Indiana Jones differente: "Ho cercato di portare la mia sensibilità nel film su chi è questo personaggio e contro cosa sta lottando. Che tu stia parlando di film di supereroi come Wolverine o gli X-Men - ha detto Mangold - o stai parlando di un franchise come Indiana Jones, una cosa è vera; questo è un eroe, un eroe iconico, ognuno dei quali ha i propri super poteri, ma è anche vero che hanno delle super responsabilità. Hanno i loro difetti. Hanno i loro rimpianti".

Dalle parole del regista possiamo dedurre che Indiana Jones e Wolverine abbia più di qualcosa in comune: entrambi sono eroi che si trovano in un mondo che sta cambiando alla velocità della luce, lasciandoli in disparte: "Indiana Jones si trova tra il modernismo, il rock and roll, gli allunaggi, la guerra del Vietnam. Allo stesso modo, Logan è più vulnerabile perché il suo potere non è più immortale", sottolinea James Mangold.

Hugh Jackman tornerà con i suoi artigli di adamantio in Deadpool 3, mentre per Harrison Ford saluta per sempre Indy e il mondo dell'archeologo avventuroso.