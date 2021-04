Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen raggiunge Harrison Ford nel cast del film di Mangold!

Pochi giorni dopo l'annuncio della presenza di Phoebe Waller-Bridge nel cast di Indiana Jones 5, l'attesa pellicola di James Mangold ha accolto un'altra star di alto profilo che andrà ad affiancare l'attrice e Harrison Ford.

Stiamo parlando di Mads Mikkelsen, che dopo aver sostituito Johnny Depp in Animali Fantastici 3 è ora pronto a fare il suo debutto nel franchise nato dalle menti di George Lucas e Steven Spielberg. Il ruolo dell'attore danese è ancora sconosciuto, così come i dettagli principali della trama del film, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi visto che, come confermato da Deadline, l'intenzione è quella di iniziare le riprese in estate.

Oltre alla sua partecipazione al franchise di Harry Potter, Mikkelsen in questi mesi ha fatto parlare di se per via del suo ruolo in Un altro giro, film danese diretto da Thomas Vinterberg che ha ottenuto due candidature all'edizione 2021 degli Oscar tra cui quella per la miglior regia.

Vi ricordiamo che l'uscita di Indiana Jones 5, primo film della saga a non essere diretto dal regista de Lo Squalo, arriverà nelle sale il 29 luglio 2022. Cosa ne pensate dell'ultima new entry del cast? Come sempre, fateci sapere le vostre aspettative sul film nello spazio dedicato ai commenti.