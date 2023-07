Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen:'Preferisco interpretare i perdenti'

Mads Mikkelsen è la co-star di Indiana Jones e il quadrante del destino al fianco di Harrison Ford. L'attore danese interpreta lo scienziato nazista Jürgen Voller, e di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato di preferire i personaggi 'perdenti' a quelli carini e adorabili da interpretare al cinema.

Nonostante il pessimo debutto di Indiana Jones e il quadrante del destino, il cast è forse l'unica garanzia del film di Mangold. Mikkelsen non ama particolarmente i personaggi bonari:"Metterlo insieme - fare qualcosa che sia reale e anche adorabile - non lo trovo interessante. Non mi piacciono 'i capelli che ti cadono sugli occhi, sii carino in un angolo'. Non fa per me. I perdenti sono divertenti. Perché li conosciamo. A volte potresti esserti trovato in quella situazione anche tu" ha dichiarato Mikkelsen.



Mads Mikkelsen negli Stati Uniti è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli da villain come Hannibal Lecter nella serie Hannibal e Gellert Grindelwald in Animali Fantastici: I segreti di Silente. Interpretare cattivi non è una cosa che sembra pesare a Mikkelsen:"Se non c'è nient'altro lo farò sicuramente, perché è divertente. Poi in Europa posso fare quello che voglio".



James Mangold ha elogiato le qualità di Mads Mikkelsen, che riesce a donarsi completamente ai personaggi che interpreta:"Richiede un certo tipo di coraggio artistico, un coraggio che Mads possiede. In tutta onestà, credo che gli siano stati offerti i ruoli da villain nei film semplicemente perché è così impavido nell'affrontarli e umanizzarli".



