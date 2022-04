Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: 'Harrison Ford è straordinario'

Le riprese di Indiana Jones sono terminate da alcuni mesi ma in una recente intervista Mads Mikkelsen ha avuto modo di parlare del suo primo incontro con Harrison Ford, definendo il noto interprete del celebre archeologo come a dir poco straordinario.

"Era la prima volta che lo incontravo, Harrison Ford è straordinario ed è una persona follemente potente. Non solo come attore, ma anche fisicamente. Ricordo che il primo giorno in cui stavamo girando si trattava di una ripresa notturna. Ci siamo fermati alle 5 del mattino e poi è salito sulla sua mountain bike ed è andato in bicicletta per 50 chilometri. Harrison è un uomo mostruoso, ma devo dire che si tratta di un mostro davvero molto carino".

Nella stessa intervista l'attore ha anche parlato di un ritorno alle origini per Indiana Jones, sottolineando come questo quinto film farà di tutto per riportare lo stesso spirito dei primi film dedicati a questo iconico personaggio. E mentre noi siamo qui a discutere su questa nuova pellicola, in molti pensano che il futuro di Indiana Jones sarà al femminile. L'età avanzata di Harrison Ford lascia ormai intendere che l'attore abbia bisogno di un erede e tutto almeno per il momento, fa pensare che si tratterà di una donna.

Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi anni e intanto, fateci sapere quali sono le vostre aspettative per Indiana Jonoes 5.