Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen entusiasta della sceneggiatura: 'Ha tutto ciò che sognavo'

Sono passati ormai tredici anni dall'uscita al cinema dell'ultimo film della saga di Indiana Jones, ma nel 2022, dopo una serie di rinvii dovuti anche alla pandemia, dovrebbe finalmente arrivare il quinto capitolo. Oltre a un villain degli Avengers, sarà nel cast con Harrison Ford anche Mads Mikkelsen, che ha recentemente parlato del progetto.

In una recente intervista con Collider, Mads Mikkelsen ha infatti manifestato tutta la sua soddisfazione dopo aver letto il copione di Indiana Jones 5, e ha anticipato che il pubblico non resterà deluso.

"Sono molto, molto entusiasta... Ho rivisto I Predatori dell'Arca Perduta l'altro giorno, è così ben fatto e così affascinante, ed è una narrazione fantastica. Quindi sì, è un grande onore entrare a far parte di quel franchise, con il quale sono cresciuto. Sono nella fortunata posizione di chi ha potuto leggere la sceneggiatura prima: sì, c'è tutto quello che desideravo ci fosse, è semplicemente stupenda."

Parole che non faranno che accrescere l'attesa dei fan. Su quello che sarà il suo ruolo in Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen ha poi aggiunto: "Penso di essere stato invitato a creare un personaggio, penso che tutti lo vogliano. Ecco perché scelgono gli attori che pensano possano inventare certe cose". Il processo creativo, quindi, "sarà una collaborazione come sempre."

L'uscita al cinema di Indiana Jones 5 è fissata per il 29 luglio 2022.