Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen afferma che questo sequel ha lo 'spirito degli originali'

Mentre siamo in attesa di un trailer di Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen, il cui ruolo nel film rimane ancora sconosciuto, ha condiviso in una recente intervista qualche informazione sul tono e sulla sceneggiatura del nuovo capitolo della saga. In particolare, a detta di Mikkelsen, questo sequel starebbe recuperando lo spirito degli originali.

Così, a circa un mese di distanza dalla notizia dell'inizio della fase di editing di Indiana Jones 5, torniamo a ricevere delle nuove informazioni, seppur parziali, del prossimo film dell'amato Indy. Dunque, sicuramente fa ben sperare sentire uno dei principali membri del cast parlare di un "ritorno alle origini", specialmente dopo il discutibile Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Inoltre, nel corso dell'intervista, Mikkelsen ha anche parlato della passione che lo lega da lungo tempo a Indiana Jones.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio le parole dello stimato attore danese: "I predatori dell'arca perduta era uno dei miei film preferiti e trasudava quello stile del periodo d'oro dei serial degli anni 40' - e questo elemento è presente anche nel quinto film. Stanno recuperando lo spirito originale del primo e del secondo film, l'Indy delle origini, qualcosa di epico".

Cresce, quindi, la curiosità attorno a questo attesissimo sequel, che ha, al tempo stesso, il compito di recuperare i vecchi fan e di segnare un punto di svolta per la saga. Una grossa novità è già rappresentata dal cambio del regista, infatti, per la prima volta non sarà Spielberg a dirigere il film di Indiana Jones, bensì James Mangold, autore di pellicole del calibro di Cop Land, Walk the Line e Logan. Proprio Mangold, tra l'altro, in occasione della fine delle riprese di Indiana Jones 5, ha fatto discutere per le sue dichiarazioni in cui compara i franchise cinematografici a "merce".

Infine, non ci resta che rimanere in attesa per nuove informazioni di Indiana Jones 5 con la speranza che la saga possa tornare ai fasti di un tempo e con la consapevolezza che nel panorama attuale c'è voglia di cinema di avventura, come dimostrato dal successo commerciale di Uncharted.