Indiana Jones 5, Mad Mikkelsen sull'ultima scena di Harrison Ford: 'Non volevamo pensarci'

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l’ultima avventura di Harrison Ford nei panni dell’intrepido archeologo. Anche Mads Mikkelsen ha espresso la sua emozione all’ultima scena dell’attore come Indy, in uno dei momenti che potrebbero diventare, a tutti gli effetti, un pezzo di storia del cinema.

Phoebe Waller-Bridge ha già dovuto spiegare che non sarà lei a rimpiazzare Indiana Jones in un eventuale spin off della saga che si è conclusa, di fatto, con l’ultima apparizione del leggendario attore come uno dei personaggi più iconici della sua fantastica carriera.

Mads Mikkelsen ha avuto modo di raccontare al The Hollywood reporter le sue reazioni, e quelle di tutto il team, nel momento l’ultima scena del franchise con Ford è stata girata: “Non volevamo pensarci, ovviamente. Abbiamo provato a metterlo da parte. Ma eravamo lì quando ha fatto l’ultima ripresa della sua ultima scena e l’abbiamo visto mentre veniva applaudito e… voleva andarsene, uscire da lì, ma voleva anche rimanerci per sempre. È stato molto bello da vedere”.

Il ritratto di Mikkelsen sembra mostrare un Ford che, come negli ultimi tempi, sembra più morbido del personaggio rude cui ci ha abituato nel corso degli anni.

Di certo anche per un caratterista esperto e un professionista del suo calibro, dire addio a quella che a tutti gli effetti è stata una parte della sua vita lavorativa e non soltanto, non deve essere stato semplice.

A noi non resta altro da fare che ringraziare Harrison Ford per averci regalato un personaggio tanto importante e lasciarvi con la recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.