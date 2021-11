Indiana Jones 5, lutto sul set in Marocco: membro della troupe trovato morto

Una terribile notizia giunge dal set di Indiana Jones 5, le cui riprese sono da poco terminate in Sicilia e si sono spostate in Marocco. Dopo l’infortunio di Harrison Ford ora la pellicola potrebbe subire ulteriori ritardi perché un membro della troupe è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo.

La travagliata produzione del sequel ha appena preso una piega più oscura dopo che Nic Cupac, un operatore di ripresa di 54 anni che ha lavorato in franchise come Harry Potter, Star Wars e Jurassic Park, secondo quanto riferito, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo in Marocco, dove si trovava per lavorare su Indiana Jones 5.

La causa della morte non è ancora stata resa pubblica, ma “si pensa sia morto per cause naturali", come riporta il New York Post. Secondo la testata, che per prima ha riportato la notizia, la Disney non ha ancora risposto alla loro richiesta di commento. Non è chiaro se la morte di Cupac ritarderà le riprese del film, l’uomo aveva lavorato a Guardiani della Galassia e Paddington 2, di recente aveva collaborato anche a Venom: La furia di Carnage.



Si presume che questo quinto capitolo della saga sia l’ultimo di Harrison Ford nei panni dell'avventuriero apparso per la prima volta nel film del 1981 I predatori dell'arca perduta. Ci sono stati numerosi ritardi di produzione da quando il film è stato annunciato, alcuni sono stati legati al Covid-19, mentre un altro ritardo è arrivato durante l'estate, poiché Harrison Ford si è infortunato alla spalla e ha avuto bisogno di tre mesi per il recupero e la riabilitazione. La data di uscita del film era originariamente prevista all'inizio di questa estate, ma ha subito un ritardo a causa della pandemia e sarebbe dovuto arrivare il prossimo luglio. Il mese scorso, Disney ha annunciato che l'uscita di Indiana Jones è prevista per l'estate 2023. Non sappiamo ancora se l'impatto di questa tragedia farà slittare ulteriormente la data di uscita.