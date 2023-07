Indiana Jones 5, LucasFilm pubblica un video celebrativo per gli 81 anni di Harrison Ford

Gli 81 anni di Harrison Ford stanno portando il mondo intero a ripensare come l'attore abbia condizionato il cinema mondiale in particolare quello commerciale. In occasione del suo compleanno, la LucasFilm ha pubblicato un video celebrativo nel quale ripercorre la sua carriera.

Nelle immagini vediamo riproposti quasi 50 anni di cinema, partendo dal primo Indiana Jones, passando per Star Wars fino ad arrivare ai giorni nostri. L'attore ha forgiato in maniera inestimabile il concetto di "eroe d'azione", proponendo un modello di personaggio diventato ormai stereotipo (in maniera positiva) dei film d'azione e d'avventura. Il suo fascino, la sua ironia difficilmente replicabile ha fatto scuola per tutti gli eroi action a lui successivi.

Dopo che Harrison Ford ha raccontato di esser stato la seconda scelta di Indiana Jones, non si può far altro che celebrare il modo in cui l'attore è diventato un'icona. Il filmato pubblicato dalla LucasFilm ha visto protagonista tutte le personalità che hanno accompagnato la carriera dell'attore, partendo da Steven Spielberg, passando a George Lucas fino ad arrivare a Kethleen Kennedy, James Mangold e Phoebe Waller Bridge. Tutti si sono trovati d'accordo sul fatto che il suo fascino, dopo decenni, sia ancora immutato.

Nel frattempo, vi consigliamo la nostra speciale classifica dei film di Indiana Jones dal peggiore al migliore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!