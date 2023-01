Indiana Jones 5, il look dei personaggi svelato dai nuovi giocattoli Hasbro!

Dopo l'ultimissima foto dal set di Indiana Jones 5, oggi torniamo a parlare dell'attesa pellicola con protagonista Harrison Ford, che arriverà nelle sale il prossimo 30 giugno 2023.

Grazie alla nuova serie Adventure di Hasbro, presentata pochi giorni fa, possiamo infatti dare un'occhiata più da vicino ad alcuni dei personaggi che vedremo in azione nel film. Partiamo da Jürgen Voller, il villain di questa nuova avventura che sarà interpretato da Mads Mikkelsen. Lo scienziato nazista è a bordo di un aereo della seconda guerra mondiale e impugna una mitragliatrice che probabilmente andrà a creare più di qualche problema al nostro amato Indy.

Il secondo giocattolo mostrato è invece dedicato alla figlioccia di Indy Helena Shaw, il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, che vediamo in sella alla sua motocicletta. Come indicato dal titolo, il film ruoterà attorno ad un misterioso artefatto, 'La Ruota del Destino', descritto dal regista e sceneggiatore James Mangold come una "reliquia misteriosa basata su vere speculazioni archeologiche e scientifiche".

Ecco come Lucasfilm descrive l'imminente blockbuster: "Harrison Ford ritorna nei panni del leggendario eroe archeologo nell'attesissimo quinto capitolo dell'iconico franchise di "Indiana Jones", diretto da James Mangold ("Ford v Ferrari", "Logan"). Protagonisti insieme a Ford sono Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), John Rhys-Davies ("Raiders of the Lost Ark"), Shaunette Renee Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Fallen Kingdom"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Mortel") e Mads Mikkelsen ("Animali Fantastici: I segreti di Silente")."