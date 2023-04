Indiana Jones 5, Ke Huy Quan risponde alle voci sulla sua presenza

Visto il successo straordinario di Everything Everywhere All At Once, il vincitore dell’Oscar Ke Huy Quan è tornato alla ribalta dall’oblio in cui era sprofondata la sua carriera dopo la notorietà come giovane attore prodigio. A proposito di un ritorno in Indiana Jones e il quadrante del destino, l’attore ha risposto in modo chiaro.

Indiana Jones e il quadrante del destino sarà l’ultimo capitolo della saga per Harrison Ford che ha deciso di abbandonare uno dei personaggi più iconici della sua carriera ma non segnerà la fine del franchise che, stando a indiscrezioni più o meno fondate, dovrebbe riportare il celebre archeologo anche in un nuovo formato seriale per il piccolo schermo.

Allo stesso tempo, in molti si sono chiesti se il rinnovato clamore intorno alla performance di Ke Huy Quan nel film dei The Daniels, avesse fornito alla produzione di Indiana Jones e il quadrante del destino il motivo per far tornare Shorty dopo il ruolo nel secondo film.

L’attore ha risposto in merito alla sua presenza nel quinto film senza girare intorno alla questione: “Vorrei dire di sì, ma no. Così stanno le cose. Non voglio deludere i fan”.

Ke Huy Quan ha quindi raccontato di quanto sia stato speciale incontrare di nuovo Harrison Ford agli Oscar 2023: “Ci ho sempre scherzato su, ma incontrare di nuovo Harrison dopo 38 anni è stato molto speciale. Avere lui a presentare il premio per il miglior film proprio quest’anno è stato qualcosa di incredibile. Sarà per sempre una delle serate più memorabili della mia vita. E non vedo l’ora di vederlo di nuovo indossare il Fedora e far schioccare la frusta. Sarò in prima fila a vederlo”.



Parole di grande rispetto quelle dell’attore e, in attesa di poter finalmente vedere di nuovo nelle sale il personaggio di Ford, vi lasciamo a un’analisi del trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino.