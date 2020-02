Indiana Jones 5: Kathleen Kennedy conferma l'entusiasmo di Harrison Ford

Nel corso dei BAFTA, Kathleen Kennedy ha confermato i lavori in corso di Indiana Jones 5, specificando che si tratterà di una continuazione delle avventure dell'archeologo più famoso del grande schermo. Non sarà un reboot ma un proseguimento degli eventi raccontati nell'ultimo film. Ha inoltre confermato l'entusiasmo di Harrison Ford.

Al progetto parteciperà anche Steven Spielberg, che aveva dichiarato in passato:"Ci sarà un solo attore che interpreterà Indiana Jones e questo è Harrison Ford".

E proprio Harrison Ford aveva ribadito il suo coinvolgimento futuro in Indiana Jones - come affermato anche Kathleen Kennedy nelle scorse ore - senza nascondere il proprio entusiasmo quando gli venne chiesto d'indicare un successore nel ruolo:"Nessuno sarà Indiana Jones. Non capite? Sono Indiana Jones. Quando me ne andrò, se ne sarà andato, è facile".



David Koepp sta lavorando alla sceneggiatura di Indiana Jones 5, con Steven Spielberg che dirigerà il film e Harrison Ford che torna nei panni dell'iconico archeologo e avventuriero di Indiana Jones e il tempio maledetto, I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e l'ultima crociata, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Confermata l'assenza del figlio di Jones, Mutt Williams, interpretato da Shia LaBeouf in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

La produzione dovrebbe iniziare ad aprile, con il film nelle sale nel luglio 2021. Tuttavia al momento non ci sono certezze in merito.