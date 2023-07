Indiana Jones 5, Karen Allen ammette: 'George Lucas e Steven Spielberg mi sono mancati'

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha visto il ritorno in scena non solo del protagonista interpretato da Harrison Ford, ma anche della Marion Ravenwood di Karen Allen: a non presentarsi sono stati invece George Lucas e Steven Spielberg, la cui assenza è però stata inevitabilmente avvertita dall'attrice.

"Sì, mi sono mancati un sacco. Sono stata a Londra per un paio di settimane, mi portarono lì molto presto per la questione dei costumi, decidemmo per questa parrucca fatta con capelli grigi per Marion" ha raccontato Allen, il cui ritorno non è comunque bastato ad evitare il flop al botteghino di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

L'attrice ha proseguito: "Speravo che loro si facessero trovare lì, speravo di poter vedere Steven, George, Kathleen Kennedy e un sacco di persone coinvolte nei due film a cui avevo preso parte, ma nessuno di loro era lì. Ma James [Mangold] è davvero una bella persona, mi ha fatto sentire a casa, sono andata sul set almeno cinque o sei volte prima che cominciassimo a girare. Quindi ho avuto modo di vederlo a lavoro ed ho lavorato davvero bene con lui perché è il mio genere di regista".

Cosa ne dite? L'assenza di Spielberg e Lucas avrà pesato sulla riuscita del film? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, Kathleen Kennedy starebbe rischiando il posto dopo il fallimento di Indiana Jones 5.