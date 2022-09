Indiana Jones 5, John Williams ha presentato live un brano della colonna sonora!

Il ritorno di Indiana Jones sul grande schermo segna anche il ritorno di John Williams come compositore di una colonna sonora per le avventure del nostro archeologo/avventuriero preferito: un'occasione che meritava una celebrazione adeguata, avvenuta infatti poche ore fa durante un concerto all'Hollywood Bowl.

Williams, che potrebbe dire addio al cinema dopo Indiana Jones 5, ha infatti presentato il brano Helena's Theme durante il suo ultimo live: "Stavo parlando con quel magnifico regista che è James Mangold, che è una persona fantastica, quando la settimana scorsa registrammo il brano, e lui mi disse: 'Perché non la suoni al Bowl la settimana prossima?' e io gli feci: 'Ma Jim, il film non uscirà prima dell'anno prossimo', 'Ma non importa! Suonala al Bowl!' e quindi ecco il brano di Phoebe" sono state le parole con cui il compositore ha annunciato il pezzo durante il concerto.

Il brano, come lo stesso Williams ha precisato nella sua presentazione, è stato pensato per introdurre il personaggio interpretato da Phoebe Waller Bridge, al suo esordio nel franchise in un ruolo che supponiamo dovrà rivelarsi di vitale importanza per la storia. Il video del live, comunque, vi permetterà di farvi una vostra idea della qualità del pezzo: cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti! Una star del film, intanto, ha paragonato Indiana Jones 5 a Logan e Ford v Ferrari.