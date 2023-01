Indiana Jones 5, John Williams non si ritirerà: 'Non si può dire di no a Steven Spielberg'

Dopo esattamente 50 anni di collaborazioni tra Spielberg e Johnson, sembrava che il compositore volesse mettere un punto alla sua carriera e ritirarsi definitivamente. Dopo le sue recenti dichiarazioni, si può dire che si sia smentito da solo.

Durante un'intervista per The Hollywood Reporter con Spielberg per il loro ultimo film insieme, The Fabelmans, John Williams ha affermato che:

"Steven è un sacco di cose. È regista, produttore, capo studio, scrittore, filantropo e insegnante. E poi è una persona alla quale non si può dire di 'no'...Ho altri 10 anni davanti. Non vi libererete di me facilmente! E poi non puoi 'ritirarti' dalla musica. E' come respirare. E' la tua vita. E' la mia vita. Un giorno senza musica è un giorno sbagliato".

Il compositore mostra ancora una volta la sua devozione alla musica, motivo per il quale continuerà a produrre capolavori cinematografici in futuro. La sua ultima colonna sonora per The Fabelmans è stata non a caso lodata da Spielberg stesso. Dopo quest'ultimo e Indiana Jones e la Ruota del Destino Williams aveva annunciato di volersi ritirare, ma le ultime dichiarazioni constatano il contrario.

Vincitore di un Grammy per la colonna sonora di Star Wars, Williams tornerà di nuovo in tale universo con la serie dedicata a Obi Wan Kenobi, e chissà successivamente in quali ulteriori collaborazioni meravigliosi tra lui e Steven Spielberg.