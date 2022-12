Indiana Jones 5, James Mangold stuzzica i fan: cos'è 'La ruota del destino'?

Dopo aver commentato la chiacchierata serie tv di Indiana Jones, il regista e sceneggiatore James Mangold ha parlato ai microfoni di Entertainment Weekly di uno dei film più attesi del 2023, Indiana Jones e La ruota del destino.

Il regista James Mangold, che sta subentrando a Steven Spielberg, nel corso dell'intervista ha confermato che Indiana Jones 5 svelerà cosa è accaduto a Mutt Williams, il figlio di Indiana Jones che è apparso nel 2008 nel film Il regno del teschio di cristallo interpretato da Shia LaBeouf anche se il personaggio non apparirà nel nuovo sequel.

Ma, ancora più interessante è forse la risposta che Mangold ha fornito a proposito della chiacchierata 'Ruota del Destino', che fin dall'annuncio ufficiale del titolo i fan hanno supposto si rivelerà essere una sorta di reperto archeologico dai poteri sovrannaturali (un cliché della saga, del resto). A questo proposito, l'autore ha risposto: "Non posso chiaramente svelare che cos'è la Ruota del Destino, perché non voglio rovinarvi il film. Ma, insomma, cosa dire? C'è una reliquia in questo film che possiede un tipo di potere speciale, o che può possedere un tipo di potere speciale? Si, c'è. E questa reliquia misteriosa è basata su vere speculazioni archeologiche e scientifiche? Ancora sì."

Con una porzione di film ambientata nel 1944, e che vedrà Harrison Ford ringiovanito digitalmente, la maggior parte della storia si svolgerà nel 1969. Phoebe Waller-Bridge si unisce al cast nei panni della sua figlioccia di Indy Helena, che sarà la figlia di un buon amico dell'avventuriero, mentre Mads Mikkelsen e Boyd Holbrook interpreteranno i cattivi del film. Anche Antonio Banderas, Toby Jones e John Rhys-Davies fanno parte del cast.

Indiana Jones e La ruota del destino arriverà sul grande schermo il 30 giugno 2023.