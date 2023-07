Indiana Jones 5: James Mangold spiega la necessità di un finale di quel tipo

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l’ultimo film del franchise dedicato a Indiana Jones in cui potremo vedere Harrison Ford interpretare l’archeologo più famoso della storia del cinema. Il finale del film e dalla saga, aveva preoccupato molti per quello che sarebbe potuto accadere. James Mangold ne ha parlato con Entertainment Weekly.

Dopo aver raccontato di non avere nessuna intenzione di diventare il boia delle grandi icone con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold si è aperto ulteriormente sui motivi che lo hanno spinto al finale dell’ultimo capitolo di Indy.

Dopo aver parlato di Logan e del senso della morte del personaggio, si è riferito a Indiana Jones: “Per Indiana Jones non si trattava morire. Si trattava di fare i conti con questo periodo della sua vita e con questo periodo del mondo. E in un certo senso, fare i conti con il fatto che Indiana Jones sia rilevante per il nostro”.

Anche Harrison Ford aveva ammesso che la discussione sulla morte del suo personaggio era uscita fuori e che Mangold si era sempre detto sicuro di non volere essere lui quello che avrebbe ucciso Indiana Jones.

Fortunatamente per i due e per gli amanti del franchise, la fine delle avventure di Ford come avventuriero ha visto un atterraggio molto più morbido e delicato.

Il finale di Indiana Jones 5 lascia aperte alcune porte per il futuro del franchise e, in attesa di capire cosa verrà deciso in proposito, vi lasciamo alla recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.