Indiana Jones 5, James Mangold smentisce l'uscita imminente del trailer

Ad un anno dall'annuncio del progetto, LucasFilm non ha ancora ancora pubblicato materiale video su Indiana Jones 5. Ricordiamo però che l'inizio delle riprese è stato ufficializzato nei primi giorni di giugno. E alla domanda sulla possibilità di vedere il primo trailer con l'uscita di Jungle Cruise, James Mangold è stato piuttosto lapidario.

"Non è possibile, certo" ha twittato Mangold, riferendosi a questo dettaglio. Ricordiamo che Disney ha fissato la data d'uscita del film al 29 luglio 2022.



Le riprese di Indiana Jones 5 si sono svolte sinora a Londra e in Scozia, luogo in cui uno stunt-man si sarebbe procurato lievi ferite in una sequenza che includeva il personaggio di Ford.

Anche Harrison Ford è stato in precedenza fotografato sul set dopo aver subito un lieve infortunio che, secondo le dichiarazioni ufficiali Disney, sarebbe avvenuto 'durante le prove per una scena di combattimento'.

Il produttore Frank Marshall ha affermato che il quinto film di Indiana Jones racchiude il meglio possibile, grazie anche alla contemporanea presenza di James Mangold e Steven Spielberg alla produzione.

Spielberg si è occupato della regia dei primi quattro film tra il 1981 e il 2008, tornando ora nelle vesti di produttore per il canto del cigno di Indy.



Nel frattempo Harrison Ford è tornato in azione nel nuovo video dal set, dopo l'infortunio di qualche settimana fa.