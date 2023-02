Indiana Jones 5, James Mangold riflette sui cambiamenti intorno a Indy

La trilogia di Indiana Jones è uno dei simboli degli anni '80, a partire da I predatori dell'arca perduta nel 1981, seguito da Il tempio maledetto nel 1984 e L'ultima crociata nel 1989. Gli altri due titoli, Il regno del teschio di cristallo nel 2008 e l'imminente La ruota del destino sono arrivati quindici anni dopo.

James Mangold, regista del prossimo film, ha parlato delle difficoltà riscontrate dagli ultimi due capitoli a causa anche del tempo trascorso rispetto ai primi tre film:"I primi tre film di Indiana Jones si sono svolti più o meno nello stesso periodo. Tutti si adattano facilmente allo stile serializzato, spettacolare, quasi d'azione dei film usciti nel periodo in cui sono ambientati. La sfida per Steven Spielberg in Il regno del teschio di cristallo e per me in questo è: come si fa ad andare avanti nei decenni in cui il mondo il mondo non è più diviso in maniera così netta tra bene e male, tra bianco e nero? Dove l'intero concetto di razziare tombe e combattere per le reliquie è visto in maniera differente? Non si tratta di cambiare la storia ma di permettere al personaggio di sperimentare com'è cambiato il mondo intorno a lui" ha dichiarato il regista a pochi giorni dallo spot di Indiana Jones 5 del Super Bowl.



Il regno del teschio di cristallo è ambientato nel 1957 mentre La ruota del destino sarà ambientato nel 1969, sullo sfondo della corsa allo spazio. Un intervallo di dodici anni nella sequenza temporale del franchise, piuttosto ampio al periodo in cui sono ambientati i primi film, gli anni '30. La società negli anni '60 era chiaramente molto diversa rispetto a trent'anni prima:"E la nostra percezione della politica è più grigia. Chi è un cattivo? Con chi stiamo lavorando? Contro chi stiamo combattendo? Tutte queste sono guerre per procura. Non è così semplice come intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Cosa succede ad un eroe costruito in un mondo in bianco e nero quando è il mondo è grigio? È un problema che produce umorismo, contraddizioni, e adattamenti a cui dovrà sottoporsi il personaggio".



Per il prossimo film, Harrison Ford in azione basterà?