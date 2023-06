Indiana Jones 5, James Mangold sul protagonista: 'A metà tra Superman e Clark Kent'

Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà in sala il 28 giugno 2023, e, in attesa di scoprire se il quinto capitolo della saga sarà all'altezza dei precedenti diretti da Steven Spielberg, il regista James Mangold si è aperto in una lunga intervista sulla pellicola.

Dopo aver definito l'esperienza come "molto disarmante", Mangold ha ricordato le strettissime tempistiche del progetto. "La sceneggiatura aveva molte buone idee" ha aggiunto, "ma il motivo principale per dire 'no' era la data. Sarei saltato su un treno in movimento". Ecco perché ha chiesto un rinvio, ma sei mesi "non erano abbastanza. Stando alla sceneggiatura, non sentivo il bisogno di dover realizzare quel film".

Infine, tutto è andato per il meglio: "Hanno rispettato i miei termini, dovevo soltanto capire che il mio lavoro era spostare i battitori e gli uomini in base, così da giocare la partita nel miglior modo possibile; eppure, non potevo permettermi di ripensare completamente il progetto. Non ero nello stato d'animo di rifiutarne l'estetica, della quale, peraltro, nutro una profonda ammirazione". In un'altra intervista, James Mangold di Indiana Jones 5 ha dichiarato di non volere altri adulti per realizzare il film.

Riguardo l'età di Harrison Ford (interprete di Indiana Jones), il regista ha le idee altrettanto chiare. "Non puoi spingere il protagonista a credere che abbia 40 anni" ha condiviso. "Al contempo, avevo tra le mani l'occasione di esprimere il tema del film. Perché non può parlare, in un certo senso, del cosa significhi essere eroe in tempi diversi, così come del corpo che sta invecchiando e di una vita che ha trionfi da un lato, rimpianti dall'altro?"

A favorire il tutto è stata la poliedrica personalità di Indiana Jones: "Lo considero un personaggio libresco e nerd, ma anche pronto all'avventura, come se fosse una relazione tra Superman e Clark Kent. Pur essendo uno storico, un laico e una persona che crede fortemente nella scienza, si confronta più di una volta con i miracoli".

A proposito, qual è la scena preferita di Indiana Jones 5 per Harrison Ford?