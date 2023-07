Indiana Jones 5: James Mangold non vuole diventare il boia delle icone

Il fatto che Indiana Jones e il Quadrante del Destino fosse diretto da un regista diverso da Steven Spielberg aveva da subito preoccupato i fan della saga. Preoccupazione che ha riguardato anche il regista James Mangold, che, dopo aver messo fine al personaggio di Logan, ha ammesso di aver temuto gli fosse affibbiata un’etichetta poco piacevole.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino non sta certo performando bene al botteghino e, probabilmente, qualcuno potrà dire che le cose sarebbero andate diversamente se alla regia del film ci fosse stato Steven Spielberg.

La questione regista in effetti è stata presa in considerazione da molti fan che sulla rete si sono chiesti il motivo di una tale scelta produttiva.

Anche il regista che ha preso in carico il lavoro si è domandato se mettersi al lavoro sull’ultimo film che ritragga Harrison Ford come Indiana Jones non potesse essere deleterio per il prosieguo della sua carriera.

Queste le sue parole a Entertainment Weekly: “Penso che tutti, in particolar modo perché ho fatto e scritto Logan avessero un po’ d’ansia per il fatto che potessi diventare il boia delle icone. Io non ho provato nessun piacere a mettere migliaia di persone in una sala e a colpirle in testa con un martello. La morte non è una finale. Il motivo per cui la morte ha funzionato in Logan è la bellissima ironia legata alla sua morte, cioè il fatto che abbia vissuto una vita così dolorosa che solo negli ultimi 30 secondi della sua vita ha potuto sperimentare l’amore. E questo per me è stato l’aspetto più commovente”.

Sperando che James Mangold non decida un giorno di diventare sul serio il giustiziere di personaggi che molti vedono in lui, vi lasciamo alla recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.