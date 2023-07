Indiana Jones 5, James Mangold sul misticismo della saga: 'Ogni film ha un momento magico'

Tra strane reliquie, maledizioni e alieni, la saga di Indiana Jones ci ha abituati fin dal 1981 a una spiccata componente magica: ecco perché il regista James Mangold, nel commentare il quinto capitolo, ha deciso di analizzarne i risvolti più mistici.

"Be', certamente io e i co-sceneggiatori ne abbiamo discusso a lungo" ha ricordato. "Ma non è poi così controverso: questi film hanno sempre una struttura molto elegante. La reliquia definisce il terzo atto, il potere della reliquia stessa definisce la magia del film. Quindi, che tu stia parlando dell'Arca dell'Alleanza o del Santo Graal, possiamo trattare ciascuno di essi, ma qualunque cosa accada nel terzo atto solitamente è collegato alla magia, al potere e al misticismo della reliquia stessa". A proposito, Indiana Jones 5 è un film sui viaggi nel tempo?

Ha inoltre continuato: "Voglio dire, anche Raiders è stata una grande svolta: dopo un inseguimento nel deserto di oltre due ore, improvvisamente qualcuno apre la scatola e il film si trasforma in una specie di Poltergeist o Incontri ravvicinati del terzo tipo. Un cambiamento enorme, ma pur sempre bellissimo: ecco perché Indiana Jones è stato spinto a confrontarsi, in quanto scienziato, con qualcosa che non poteva spiegare. E credo che tutto ciò rappresenti un punto fermo in ciascun film, ogni storia culmina con un evento, una scena magica e inspiegabile che costringe questo scienziato a cercare di spiegarla con la semplice logica".

Il film è al cinema dal 28 giugno 2023. Per approfondire l'argomento, non perdetevi l'intervista a James Mangold di Indiana Jones 5.