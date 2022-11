Indiana Jones 5, James Mangold a gamba tesa sui rumor: 'Non c'è stata alcuna proiezione'

La settimana che sta per concludersi è stata molto turbolenta per Indiana Jones: ma mentre le voci su una nuova serie tv di Indiana Jones per Disney Plus si sono intensificate, il regista James Mangold ha voluto mettere a tacere i rumor sulla qualità del film.

Qualche giorno fa infatti vi avevamo riportato le voci di corridoio da Los Angeles circa una proiezione di prova di Indiana Jones 5, proiezione dalla quale sarebbe emerso un film di qualità pessima e con due possibili finali, uno accolto peggio dell'altro dal pubblico presente. Come potete vedere nei due post in calce all'articolo, però, James Mangold è intervenuto a gamba tesa sulla questione, sottolineando non solo che finora non c'è stato alcun test-screening per il film ma anche che non c'è mai stato alcun piano di sostituire Indiana Jones - un riferimento al fatto che uno dei finali descritti dalla proiezione di prova vedeva Phoebe Waller-Bridge diventare la nuova protagonista della saga.

"Non c'è stato alcun test-screening per Indiana Jones" ha scritto James Mangold su Twitter. "Scegliete voi a chi credere: a qualche troll di internet anonimo oppure al vero regista del film. Nessuno rimpiazzerà mai Indiana Jones. Questa idea non esiste in nessuna sceneggiatura né in alcun finale alternativo. Non se ne è mai neppure parlato."

Insomma, una presa di posizione netta da parte di un autore che ha sempre avuto la fama di dire le cose come stanno, e che sicuramente farà tirare ai fan della saga un sospiro di sollievo: continueremo a monitorare la situazione da vicino, dunque rimanete sintonizzati!

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023, e sarà l'ultima volta di Harrison Ford nei panni del mitico avventuriero Henry Jones Jr.