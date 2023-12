Indiana Jones 5, James Mangold sul controverso finale del film: 'Non potevamo farlo'

Ora che Indiana Jones e il quadrante del destino è uscito anche in home-video, il regista e sceneggiatore James Mangold ha potuto parlare in libertà del controverso finale dell'ultimo film della saga con protagonista Harrison Ford.

Se avete già visto il film al cinema o su Disney+ allora saprete che nel finale Indiana Jones viaggia indietro nel tempo per diventare testimone della Storia che ha sempre inseguito nel presente, ritrovandosi faccia a faccia con il mondo che lo ha sempre affascinato come esploratore e archeologo: ad un certo punto Indy, ferito, decide di rimanere nel passato e morire lì, recidendo ogni legame con il mondo del presente che 'lo ha lasciato indietro' e si è dimenticato di lui e dell'utilità del suo lavoro. Tuttavia i suoi compagni di viaggio glielo impediscono e lo riportano nel presente, dove Indy una volta guarito riceve la visita dell'amata Marion. La scelta ha diviso il pubblico, con alcuni fan che avrebbero trovato romantica e affascinante la 'morte nel passato'.

"Abbiamo affrontato la decisione di far morire Indiana Jones in quella scena" ha confermato il regista e sceneggiatore James Mangold in una recente intervista con CinemaBlend. "Ma sarebbe stato... Prima di tutto, sarebbe morto nel passato, lontano da sua moglie e da chiunque lo avesse mai conosciuto e lo avesse mai amato. Non potevamo andare in quella direzione. Sembrava... in un certo senso, sarebbe stata una forma di autodistruzione causata dalla sua ossessione per il passato. Sono d'accordo sul fatto che volesse restare, in cuor suo lo voleva davvero, ma so cosa stava interpretando Harrison, quali sentimenti ci stava mettendo: nel film Indiana Jones è un uomo fuori dal tempo, dimenticato dall'epoca moderna, in cui un eroe vecchio stampo come lui non è più apprezzato, e un professore come il professor Jones non è abbastanza cool, e per giunta ha perso un figlio e il suo matrimonio è in difficoltà, quindi c'era questa attrazione naturale verso il passato, che gli avrebbe offerto la possibilità di ricominciare da capo senza tutti i problemi della vita reale. Penso che fosse questa la direzione intrapresa dalla recitazione di Harrison, perché in quella scena Indiana Jones si trova in un posto che è intrinsecamente attraente per lui, e soprattutto privo di tutto il dolore che lo aspettava nel presente."

