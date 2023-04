Indiana Jones 5, James Mangold è consapevole dell'importanza del film

Indiana Jones 5 è il nuovo capitolo del franchise con protagonista Harrison Ford, a più di dieci anni dal quarto capitolo, il famoso archeologo è pronto a tornare sullo schermo con una avventura tutta nuova, ma il peso dell'eredità è forte.

"Come camminare tra le leggende" è questo il modo in cui il regista James Mangold descrive la sua esperienza sul set di Indiana Jones 5.

Poiché questa potrebbe essere l'ultimo capitolo del franchise, egli è consapevole del peso a cui è sottoposto, per offrire qualcosa di degno e soddisfacente ad un pubblico così affezionato. Sappiamo anche che Indiana Jones 5 sarà il più lungo della saga.

Mentre il regista riflette sull'enorme importanza del film, ha parlato con ScreenRant della sua esperienza vissuta durante le riprese del film.

"Stavo praticamente camminando tra le leggende, ne sono consapevole. La cosa meravigliosa di questo progetto è che tutte loro ti abbracciano e sono felici di essere lì con te a lavorare per qualcosa di così importante. Che tu stia parlando di Harrison Ford o Steven o Kathy o George o John Williams".

Ha poi continuato Mangold: "Tutto ciò ha rappresentato una vera opportunità per me, come essere in una squadra di baseball piena di grandi star, spero solo di essere stato all'altezza".

Sebbene quindi non si stia parlando di un regista alle prime armi, avverte comunque la tensione nel riportare in vita un personaggio del genere.

Ma chi dice che sarà l'ultimo? Nell'attesa di scoprirlo, eccovi il trailer di indiana Jones 5.