Indiana Jones 5, James Mangold annuncia: 'Siamo ai ritocchi finali'

Prepariamoci a dire addio ad Harrison Ford e al suo Indiana Jones , che dopo il quinto capitolo della saga svestirà definitivamente i panni dell' iconico archeologo portato in scena per la prima volta nel lontano 1981.

Indiana Jones 5 è quasi pronto a tornare sul grande schermo e nonostante l'uscita sia prevista per il 30 giugno del 2023 all'appello mancano solo gli ultimi importanti dettagli. Le riprese del film sono iniziate nel giugno 2021 e si sono concluse a fine febbraio di quest'anno, sette mesi dopo il regista James Mangold (che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a Jez e John-Henry Butterworth) ed il suo team hanno pressoché terminato di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, dopodiché, l'ultima cosa rimasta in lista sarà promuovere il blockbuster in giro per il mondo.

Il regista ha inoltre risposto alle domande dei fan riguardo le musiche composte da John Williams, che ha presentato in anteprima uno dei brani musicali del film all'Hollywood Bowl: Helena's Theme. La speranza dei fan è quella di poter ascoltare il brano in versione digitale e in una compilation di cd, così da evitare il classico cd singolo da 75 minuti, diventato oramai difficile da "digerire".

"Tutto a tempo debito" è stata la risposta di Mangold alle domande, sottolineando come questa ed altre questioni stanno per essere vagliate nella fase di rifinitura del progetto. Per il momento, una cosa è certa: l'attrice, sceneggiatrice e drammaturga britannica Phoebe Waller-Bridge sarà la figlioccia di Ford in Indiana Jones 5.