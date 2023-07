Indiana Jones 5, gli incassi non soddisfano: per la Disney sarebbe il settimo flop storico

Nonostante la Disney da decenni venga definita come un vera e propria macchina per fare soldi, in pochi hanno preso una lente d'ingrandimento e osservato come realmente stanno le cose. Se Indiana Jones e Il quadrante del Destino continuasse ad incassare poco, saranno della Disney 7 dei più grandi flop della storia.

Negli ultimi anni la casa di Topolino non se la sta passando bene. Se nel pre-pandemia i numeri continuavano ad essere alti, la crisi del settore causata dal Covid ha causato un crollo a picco dei guadagni che ha portato la Disney ha richiamare il suo ex-CEO Bob Iger per cercare di ridare una direzione all'azienda. Nonostante si sia costruita un nome da "fabbrica di successi", in realtà la Disney è fautrice dei più grandi flop al botteghino di sempre.

Dei 10 film con minor incasso della storia, sette appartengono alla casa di Topolino e non sono neanche così lontani nel tempo. Partendo da Strange World, che collezionò solo 197 milioni di incassi, passando per il flop storico di The Lone Ranger, fino ad arrivare a Tomorrowland, pare che la Disney sia stata vittima di tantissimi errori di giudizio. La costante tendenza al sequel e al remake non ha sicuramente aiutato e sembra non stia favorendo neanche gli incassi dell'ultimo capitolo di Indiana Jones. Il fatto che il quarto film nel corso degli anni sia stato bollato dai fan, sicuramente non ha spinto il pubblico al cinema per il capitolo successivo.

In attesa di vedere i primi risultati al botteghino, vi consigliamo la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!