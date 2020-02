Indiana Jones 5: Harrison Ford vorrebbe un successo simile ai film Marvel

Nel corso di un'intervista rilasciata al sito Hey U Guys, Harrison Ford ha parlato del suo ritorno in uno dei ruoli maggiormente iconici del cinema mondiale, Indiana Jones, con il quinto capitolo del franchise in preparazione. Ford ha spiegato di auspicare per il film un successo pari a quello dei film del Marvel Cinematic Universe.

"Non voglio realmente dare loro ciò che vogliono vedere. Voglio offrir loro qualcosa che non si aspettano. Penso che siano abituati ad un certo livello di delusione quando rivisiti certi personaggi. Voglio dire che certamente i film Marvel rappresentano un esempio spettacolare di successo che ha funzionato nell'altro modo. Hanno fatto il botto. Bene, non realizzeremo un altro Indiana Jones a meno che non siamo in una posizione per riuscirci. Vogliamo essere i migliori".



Ford ha parlato anche dei problemi che il progetto ha incontrato sulla sua strada:"Ci sono stati dei problemi con le tempistiche, alcuni dettagli da sistemare con gli script, ma siamo determinati a risolverli prima d'iniziare le riprese".

Kathleen Kennedy ai BAFTA aveva confermato i lavori dello studio sul quinto capitolo di Indiana Jones, confessando che il film riprenderà temporalmente qualche tempo dopo gli eventi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Nel progetto è coinvolto anche Steven Spielberg, che ha spiegato come possa esistere solo un attore per Indiana Jones, ovvero Harrison Ford.

Ironicamente Ford ha dichiarato di dover imparare di nuovo ad usare la frusta; secondo l'attore Indiana Jones 5 scaverà a fondo nel passato di Indy.