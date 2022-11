Indiana Jones 5, Harrison Ford verrà ringiovanito nella sequenza d'apertura

Niente botox, lifting o make-up pesante: solo effetti speciali per il viso di Harrison Ford nell'attesissimo Indiana Jones 5, film previsto non prima del 2023. Ambientato nel 1969, il il sequel prevederà un flashback negli anni '40 interamente concentrato sul contestualizzare le nuove avventure del nostro archeologo preferito.

Da poco Empire ha svelato la prima foto di Harrison Ford in Indiana Jones 5, che vede il protagonista su un'imbarcazione di dubbia entità. Per la stessa rivista, il regista James Mangold si è espresso sul previsto ringiovanimento di Harrison Ford in Indiana Jones 5: "Volevo poter dare questa immagine antica proposta da George e Steven e dare una botta di adrenalina agli spettatori"

A tal proposito si è espressa anche Kathleen Kennedy (Lucasfilms). La sua speranza per il film è che "si possa vederlo e dire 'Oddio, ma hanno appena trovato un vecchio filmato. E' una cosa che hanno girato 40 anni fa'". C'è dunque da aspettarsi un buonissimo lavoro di visual effects, pronto a catapultarci nuovamente ai primi capitoli del franchise.

Secondo la trama di Indiana Jones 5, il film esordisce negli anni '44 e, come afferma Mangold: "vede Indy confrontarsi con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi si passa bruscamente a 25 anni dopo, e Indy ha un look molto più contemporaneo". Un po' come per De Niro, Al Pacino e Joe Pesci in The Irishman.