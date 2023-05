Indiana Jones 5, Harrison Ford trotta nel nuovo poster ufficiale!

Non manca molto alla fatidica data: tra poco più di un mese arriverà sul grande schermo il quinto capitolo di Indiana Jones. Nel frattempo, ad aumentare l'attesa è l'arrivo del nuovo poster ufficiale di cui Harrison Ford è protagonista.

Due colori dominano il nuovo poster di Indiana Jones 5: l'arancione e il giallo. Sullo sfondo, un Harrison Ford il cui sguardo è coperto dall'iconico cappello. Poi, poco più in giù, lo si vede trottare su un cavallo possente con una città ricca di grattacieli alle spalle.

Il quinto capitolo di una dell'indimenticabile franchise arriverà ufficialmente il 30 Giugno. Insieme al sempreverde Harrison Ford ci sarà anche Phoebe Waller-Bridge, autrice e protagonista di Fleabag (le sue due stagioni sono disponibili su Prime Video). Il cast completo vede anche Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Jill Winternitz, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas, Olivier Richters, John Rhys-Davies e Toby Jones.

In vista dell'uscita di Disney+ di tutti i film della saga, vi rimandiamo alla nostra guida riguardo all'ordine in cui visionare tutti i film di Indiana Jones. Buona visione! Avete apprezzato il nuovo poster per Indiana Jones 5? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione! Ma soprattutto: andrete a vedere il nuovo film?