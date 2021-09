Indiana Jones 5, Harrison Ford torna sul set dopo il recupero dall'infortunio

Lo scorso giugno, Harrison Ford è rimasto infortunato durante le riprese dell'attesissimo Indiana Jones 5 diretto da James Mangold, incidente seguito poi da un altro infortunio di un interprete di contorno, ma a quanto pare ora il protagonista del film si sarebbe completamente ripreso, tanto da tornare al lavoro a pieno regime.

L'infortunio in questione riguardava la spalla di Ford, abbastanza grave da costringerlo a un'operazione chirurgica e spingendo la produzione a interrompere per diverse settimane le riprese del quinto capitolo del franchise dedicato all'archeologo più famoso e amato del mondo, ancora interpretato da un 79enne e inossidabile (quasi) Ford.



È comunque il Sun a informarci del ritorno al lavoro dell'attore, avvistato infatti sul set di Buckinghamshire pronto a girare delle nuove scene. L'infortunio non è stato pesante, ma il problema reale è stato l'aggravarsi dopo l'impatto di un altro problema alla spalla. L'intervento chirurgico è stato praticamente immediato ma ha costretto Ford a un periodo di fermo e riposo di dieci settimane totali.



Siamo felici che le riprese di Indiana Jones 5 siano però finalmente riprese e che la produzione possa ora accelerare i tempi di chiusura per gettarsi poi in post-produzione. Nel cast del film - lo ricordiamo - troveremo anche Mads Mikkelsen, il recente nuovo ingresso Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Toby Jones.



L'uscita è prevista per il 29 luglio 2022.