Indiana Jones 5, Harrison Ford svela: 'Tutte le old jokes sono state cancellate dal film'

Le battute sull'invecchiamento all'inizio posso essere divertenti poi iniziano a diventare un pò stantie. Questo sembra averlo capito anche Harrison Ford che ha svelato come James Mangold abbia rimosso tutte le "old jokes" dalla sceneggiatura insieme ad ogni riferimento ironico sull'età dell'eroe.

Con Ford che interpreta da ormai 42 anni il ruolo di Indy bisogna ammettere che sentire battute che giocano sull'età del protagonista sarebbe potuto essere più che prevedibile. Mangold ha voluto dare un risvolto diverso alla cosa non dando peso, sotto questo punto di vista, all'età del protagonista e all'ironia che questa può suscitare. Già in altre pellicole come Star Wars - Il Risveglio della Forza, venivano fatti riferimenti ironici all'età di Han Solo ma qui sembra che Ford abbia voluto schivare il problema.

Mentre Harrison Ford ha commentato il ringiovanimento in Indiana Jones 5, James Mangold ha commentato la sua scelta di rimuovere tutte le "old jokes" del personaggio dal film: "L'errore che puoi fare nei film è quando qualcuno è in età matura, ma il film continua questa idea che non è così vecchio. Ogni sfida che lui affronta lavora su come la affronterebbe una persona della sua età" ha concluso Mangold. Lo stesso Ford ha parlato di quanto, di solito, odi la tendenza a rendere l'età protagonista. "Voglio vedere le circostanze in cui il pubblico ha la possibilità di vivere la storia, non essere preso in giro con i momenti salienti che gli sono stati segnalati. Preferisco creare un comportamento che sia lo scherzo dell'età piuttosto che parlarne" ha spiegato l'attore.

Nel frattempo si iniziato a fare le prime teorie riguardo a quando il film potrebbe debuttare. In molti pensano che Indiana Jones 5 sarà presentato a Cannes, replicando un pò la stessa mossa di promozione fatta da Top Gun: Maverick l'anno scorso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!