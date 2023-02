Indiana Jones 5, Harrison Ford scherza sul suo successore: 'Sarà Tom Selleck'

Come ben sapete, Indiana Jones e la ruota del Destino segnerà l'ultima volta di Harrison Ford nei panni dell'iconico personaggio. Ma la star di Star Wars a chi passerà il testimone alla fine della sua avventura?

Intervistato da The Hollywood Reporter, Ford ha risposto scherzosamente alla domanda con il nome di una grande star: "Tom Selleck. Io mi sento fortunato ad aver ottenuto il ruolo. Ma non credo che lui abbia avuto una carriera sfortunata. Sembra un ragazzo felice".

Naturalmente, l'attore ha fatto riferimento a quanto accaduto durante la produzione del primo capitolo del franchise. Per chi non lo sapesse, per il ruolo di Indiana Jones venne scelto inizialmente Tom Selleck, che si dovette tirare indietro all'ultimo momento a causa del contratto di esclusività che aveva con la rete televisiva CBS, per la quale girava la serie TV Magnum, P.I. Così venne scelto Harrison Ford, che aveva già recitato in Star Wars nei panni di Han Solo. La decisione venne presa a sole tre settimane dal primo ciak. In seguito Selleck fu proposto tra i possibili candidati per il ruolo di un eventuale fratello cattivo di Indiana nel quarto episodio della serie, idea poi accantonata.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni Indiana Jones 5 potrebbe debuttare a Cannes. Il film arriverà nelle sale il 30 giugno.