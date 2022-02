Indiana Jones 5, Harrison Ford ha salvato un membro della crew da un attacco cardiaco

Harrison Ford è uno abituato a trovarsi sempre al centro dell'azione: tra un Han Solo e un Indiana Jones, la star di Blade Runner sa bene cosa voglia dire trovarsi nel posto giusto al momento giusto, prendendo in mano le redini della situazione. Un'attitudine dimostrata ancora una volta in queste ore sul set e in un frangente ben più importante.

In questi giorni stanno infatti per concludersi le riprese di Indiana Jones 5, l'attesissimo film di James Mangold che, a ben 14 anni dal criticatissimo Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, riporterà sul grande schermo il celebre archeologo avventuriero dopo svariati rinvii e rallentamenti dovuti a innumerevoli fattori.

Proprio sul set il nostro Harrison ha dunque dato ancora una volta prova della prontezza di spirito necessaria ai suoi personaggi più amati: durante le riprese, infatti, l'attore ha potuto notare tra i membri della crew una certa ondata di panico dovuta al malessere di uno degli addetti ai lavori, evidentemente in preda ad un attacco cardiaco.

Proprio la tempestività di Ford nel richiedere l'intervento di un medico ha dunque permesso all'uomo di ricevere i soccorsi adeguati prima che la cosa potesse aggravarsi: un gesto che potrebbe apparire banale, quello dell'attore, ma che in una situazione di concitazione non tutti avrebbero avuto la lucidità di compiere, soprattutto davanti a un pericolo non ben identificato.

Un Harrison Ford in gran forma, dunque, quello che ci aspettiamo di rivedere nel quinto capitolo dell'iconica saga: a tal proposito, qui trovate un nuovo video dal set di Indiana Jones 5.