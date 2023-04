Indiana Jones 5, Harrison Ford ringiovanito per una 'clamorosa' scena lunga 25 minuti

Harrison Ford ha detto addio a Indiana Jones confermando che Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà l'ultima apparizione del mitico archeologo sul grande schermo, ma a quanto pare si tratterà di un'apparizione 'doppia'.

Si, perché in base alle nuove informazioni appena confermate, Indiana Jones 5 trascorrerà circa mezz'ora nel passato di Henry Jones Jr, presentandoci il personaggio di Harrison Ford (e quindi Harrison Ford stesso) nel pieno della sua giovinezza, più nello specifico durante gli anni '80 (gli anni '40 nella time-line della saga), mostrandoci la star con l'aspetto che aveva a 35 anni. Il regista James Mangold ha dichiarato che Harrison Ford, 80 anni oggi e 79 durante le riprese, ha dovuto recitare come se avesse di nuovo trent'anni per una scena lunga 25 minuti.

"Ha dovuto far finta di avere trentacinque anni", ha rivelato Mangold alla rivista Total Film, definendo Harrison Ford un attore "incredibilmente dotato e agile". "Ma la tecnologia coinvolta è tutta un'altra cosa: avevamo centinaia di ore di riprese di lui in primi piani, in medium, in grandangolo, con ogni tipo di illuminazione, notte e giorno. Magari lunedì giravamo una scena con Harrison, che come sapete aveva settantanovenne anni al tempo delle riprese, ed entro mercoledì potevo vedere i quotidiani con il volto già sostituito e ringiovanito. E' una tecnologia semplicemente incredibile e mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sulla clamorosa scena d'apertura di 25 minuti: è stata la nostra occasione per pompare al massimo le magie del de-aging."

Indiana Jones e Il quadrante del destino uscirà il 28 giugno in Italia. Per altri contenuti gustatevi il nuovo trailer di Indiana Jones 5.