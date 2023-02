Indiana Jones 5, Harrison Ford sul ringiovanimento: 'Fantastico, è davvero la mia faccia'

Anche Harrison Ford subirà il trattamento riservato già a tanti illustri colleghi (per informazione chiedere di The Irishman a Robert De Niro): in occasione di Indiana Jones e la Ruota del Destino il nostro archeologo/avventuriero preferito tornerà giovane per alcune scene grazie all'intervento della motion capture, e la cosa sembra entusiasmarlo!

Dopo aver parlato del coinvolgimento di Steven Spielberg in Indiana Jones 5, infatti, l'Han Solo di Star Wars si è espresso in termini estremamente positivi circa l'operazione di ringiovanimento, dicendosi davvero soddisfatto dei risultati ottenuti in termini di realismo.

"Quella è la mia vera faccia a quell'età. Loro hanno quest'intelligenza artificiale che può passare in rassegna ogni fotogramma dei film di cui Lucasfilm ha i diritti, perché con loro ho fatto un sacco di film. Hanno tutte queste scene girate, compresa la roba che non è stata distribuita. Possono modificare la luce, la direzione da cui viene, le espressioni. Ma quella è la mia faccia. Ho messo questi piccoli puntini addosso, ho recitato le battute e loro hanno fatto tutto. È fantastico" sono state le parole di Ford.

E voi, da che parte state? Favorevoli o meno al ringiovanimento degli attori on-screen? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al film, intanto, John Williams ha confermato che non si ritirerà dopo Indiana Jones e la Ruota del Destino.