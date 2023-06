Indiana Jones 5: Harrison Ford racconta una delle sue scene preferite

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l’ultima volta in cui potremo vedere Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del cinema nell’ultimo omaggio per celebrare la grandezza di una saga e di un attore che hanno fatto la storia. L’attore ha parlato con Variety per raccontare una delle sue scene preferite dell’ultimo film.

Abbiamo già letto le parole di James Mangold sull’assenza di Shorty in Indiana Jones e il Quadrante del Destino e, in procinto di debuttare nei cinema, l’ultimo film di Indy si lascia raccontare dal suo protagonista storico.

Molti in effetti sono i momenti iconici di Indiana Jones che sono rimasti negli occhi e nei cuori degli appassionati, ma, con i tempi che cambiano e con il personaggio che invecchia insieme al suo interprete, anche il tenore delle scene di culto potrebbe cambiare.

Harrison Ford ha svelato infatti al magazine quella che potrebbe essere una delle sue scene preferite di sempre: “All’inizio è una specie di bianco e nero, perché è il 1944. Poi, all’improvviso, dopo che quella parte è terminata con una fuga ci ritroviamo con un taglio netto nel 1969. E vediamo lo stesso uomo, palesemente lo stesso uomo, che si sveglia in un appartamento di New York, in mutande e con un bicchiere vuoto in mano perché stanno suonando della dannata musica rock. È stata una delle scene che ho preferito fare in un film. E l’ho fatta per esprimere la sua vulnerabilità e la sua età”.

Dunque c’è forse da aspettarsi qualcosa di diverso rispetto agli altri capitoli della saga? In attesa di capire cosa possa aspettarci davvero, vi lasciamo a un’analisi approfondita del trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.