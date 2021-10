Indiana Jones 5, Harrison Ford in posa con i cosplayer di Indy a Cefalù: le immagini!

Harrison Ford in questi giorni è impegnato a Cefalù nelle riprese siciliane di Indiana Jones 5, e sui social pullulano le foto della star in Sicilia negli attimi di pausa, tra un ciak e l'altro. Sulla pagina Instagram dei fan di Indy in Italia, è stato pubblicato un video che ha fatto impazzire gli appassionati del personaggio.

Nel video si vede Harrison Ford completo di costume da Indiana Jones affiancato da un gruppo di cosplayer di Indy, pronti a scattare foto insieme al divo. Tra di loro anche un emulo di Henry Jones Sr., padre del protagonista, interpretato da Sean Connery.



Chiaramente la presenza di Harrison Ford in Sicilia ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati del franchise. In Italia anche Mads Mikkelsen è presente per girare alcune scene del film.

Il prossimo capitolo di Indiana Jones è diretto da James Mangold, con Steven Spielberg alla produzione insieme a Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall.

Per il momento non sono state diffuse notizie sulla trama del film così come non è stato ancora annunciato il titolo ufficiale.

Il cast è tuttavia già molto ricco e oltre a Harrison Ford comprende nomi del calibro di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas.



E se il futuro di Indiana Jones fosse donna? Da tempo circolano voci su una possibile svolta nel franchise nell'epoca post-Harrison Ford, soprattutto in relazione alla presenza nel cast di Phoebe Waller-Bridge.